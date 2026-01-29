Валиева смогла исполнить четверной прыжок на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп на тренировке в рамках подготовки к чемпионату России по прыжкам, передает Первый канал.

Чемпионате России будет проходить в Москве 31 января и 1 февраля. Этот турнир станет для фигуристки первым официальным соревнованием после завершения четырехлетнего срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее Валиева анонсировала свое возвращение на соревновательный лед.