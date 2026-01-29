Трамп анонсировал открытие воздушного пространства над Венесуэлой

США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, Белый дом ведет трансляцию на YouTube-канале.

Как уточнил глава США, он поговорил с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и проинформировал ее, что Вашингтон откроет для коммерческой авиации воздушное пространство над латиноамериканской республикой.

По словам Трампа, американские граждане скоро смогут летать в страну и будут там в безопасности.

«Я поручил [министру транспорта] Шону Даффи и всем причастным, в том числе военным, открыть до конца дня для самолетов воздушное пространство над Венесуэлой», — заявил глава Белого дома.

29 ноября Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне. Каракас в ответ потребовал от Вашингтона уважать воздушное пространство республики и призвал ООН и правительства стран мира отвергнуть этот «аморальный акт агрессии».

Ранее Рубио подтвердил готовность США применить силу против Венесуэлы.