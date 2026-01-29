Высокопоставленный чиновник Минобороны РФ заявил, что случайно отправил деньги ФБК

Полковник Управления службы войск и безопасности военной службы (УСВиБВС) Министерства обороны РФ Юрий Захаренко частично признал вину по делу о финансировании экстремистской организации ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), заявив, что случайно отправил деньги этому фонду. Об этом он сообщил ТАСС.

Захаренко обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (превышение должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Полковник рассказал, что после запрета ФБК в России он решил проверить, не остались ли у него подписки на пожертвования средств этой организации. Для этого он направил запрос на электронную почту ФБК, найденную в интернете, и получил ответ со ссылкой, которую счел сервисом проверки подписок. Перейдя по ней, Захаренко ввел данные своей банковской карты, однако после этого ресурс стал недоступен. Поскольку списаний средств сразу не произошло, он не придал этому значения.

«Только спустя четыре года мне стало известно, что после этого в течение семи месяцев с моей карты автоматически списывались платежи в размере 1 000 рублей в адрес неизвестного получателя, находящегося за пределами РФ», — сказал он.

По словам Захарченко, по назначению платежей он не мог установить получателя, а банк не направлял ему уведомления или предупреждения о потенциально незаконных операциях.

Летом Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников УСВиБВС Минобороны РФ Юрия Захаренко и Михаила Баранова. По данным следствия, злоумышленники заключили фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям госконтракта. Ущерб от их действий составил более 300 млн рублей.

Ранее в Петербурге арестовали чиновника Минобороны по подозрению во взяточничестве при исполнении гособоронзаказа.