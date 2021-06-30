Астраханский губернатор разберется в ситуации по пособиям после вопроса Путину

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что намерен решить ситуацию с выплатами пособий местной жительнице, обратившейся во время «Прямой линии» к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления пресс-службы администрации губернатора области.

«Игорь Юрьевич слушает прямую линию и слышал вопрос. Он уже начал разбираться в конкретной ситуации», — сказал представитель.

Жительница Астраханской области Оксана Плужникова во время «Прямой линии» обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации с выплатами матерям детей от 3 до 7 лет. Женщина рассказала, что в регионе для получения выплаты или продления определенных льгот учитывается доход за 12 месяцев 2020 года, и если хотя бы в одном месяце дохода не было, в выплатах отказывают.

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