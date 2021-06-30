Путин ожидает, что младшеклассники начнут учебный год очно

Президент России Владимир Путин ожидает, что младшеклассники начнут учебный год в очном формате. Так он ответил на вопрос третьеклассника во время «Прямой линии».

«Не могу сейчас этого тебе сказать, полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, там, где ты живешь. Вопрос, тем не менее, понятен. Скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу», — сказал он.

Президент уточнил, что формат учебы в средней и старшей школе будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Ранее ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что российские университеты готовятся начать учебный год в смешанном формате. Он подчеркнул, что у университетов есть право допускать в аудитории только вакцинированных студентов или же тех, кто предоставит справки об антителах или наличии противопоказаний к прививке.