Жительницу Минска осудили на два года за выселение помощницы прокурора из съемной квартиры

Жительницу Минска Ольгу Синелеву приговорили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение за выселение со съемной квартиры помощницы прокурора Алины Касьянчик. Об этом сообщает Telegraph.

Следствие уточняет, что съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов» и потребовала, чтобы Касьянчик освободила снимаемое жилье.

Ранее 34-летняя Синелева судима не была, в данный момент она находится в декретном отпуске.

Алина Касьянчик является гособвинителем по резонансным делам, связанным с политикой.

«Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у потерпевшей иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», — отметили в Генпрокуратуре.

Ольгу Синелеву обвинили по ст. 190 УК «Нарушение равноправия граждан», по факту причинения существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, в том числе за отказ от предоставления жилья.

21 июня Алина Касьянчик вошла в санкционный список Евросоюза в отношении ряда белорусских физических лиц и компаний.