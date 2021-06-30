В ВОЗ заявили о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высоком уровне заболеваемости коронавирусом в мире, за прошедшую неделю специалисты зарегистрировали 2 600 313 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

За последние семь дней от болезни скончались 57 603 пациента, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей. По данным ВОЗ, это самый низкий показатель смертности с ноября прошлого года.

Согласно данным на 27 июня, всего в мире зарегистрирован 180 492 131 случай инфицирования и 3 916 771 случай смерти пациентов.

В Европе за неделю заразились более 372 тыс. человек и умерли более 6 тыс.

При этом так называемый индийский штамм коронавируса — «дельта» — обнаружен в 96 странах.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что на сегодняшний день в ВОЗ не располагают данными об увеличении смертности от штамма «дельта».