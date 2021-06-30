В посольстве сообщили, что россиян не было на затонувшем у Бали пароме

Среди пассажиров парома, затонувшего у Бали, не было россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин, пишет РИА «Новости».

«Это официальная информация, россиян на борту не было. На судне вообще не было иностранных граждан, только граждане Индонезии», — сказал он.

По его словам, соответствующую информацию предоставили власти Индонезии в ответ на запрос российского посольства.

Ранее у берегов Бали затонуло судно, перевозившее с острова Ява на остров Бали более полусотни человек, в том числе — 41 пассажира. Причина происшествия в настоящий момент неизвестна, поиски людей, находившихся на борту, продолжаются. Позже появились сведения о шести погибших в результате крушения. Среди погибших — трое мужчин и трое женщин.