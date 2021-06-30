Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе» в КНДР из-за COVID-19

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Ким Чен Ын приветствует зрителей Ким Чен Ын приветствует зрителей
Ким Чен Ын приветствует зрителей
РИА Новости

Глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о «великом кризисе», связанном с пандемией коронавирусной инфекции. Его слова приводит Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

В ходе заседания Политбюро Трудовой партии Кореи северокорейский лидер отчитал высших должностных лиц за неудачи в противоэпидемической работе, которые привели к «великому кризису» и поставили под угрозу безопасность страны и ее жителей. При этом в отчете о заседании не уточняется, с чем именно связан упомянутый Ким Чен Ыном кризис.

Ранее средства массовой информации сообщили, что глава КНДР заявил об угрозе голода в стране. По данным СМИ, Ким Чен Ын отметил, что продление введенных в Северной Корее из-за коронавируса карантинных мер «привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем».