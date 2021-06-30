В Москве спрос на заказы навынос вырос вдвое в первый день посещения кафе по QR-кодам
Спрос на заказы навынос вырос в Москве вдвое в первый день посещения ресторанов и кафе по QR-кодам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды «Яндекс.Еда».
«В понедельник этот канал продаж вырос вдвое, несмотря на ливневые дожди. Особенно много таких заказов приходит от двери ресторана. Не попав в зал, гости делают заказ навынос, сканируя QR-меню на двери заведения», — сказали в пресс-службе.
В «Яндекс.Еде» добавили, что увеличения числа заказов на доставку не наблюдается, но сервис ожидает, что в ближайшее время спрос на услугу возрастет на 10-15%.
В пресс-службе компании Delivery Club, в свою очередь, отметили, что 28 июня москвичи сделали в Delivery Club на 50% takeaway-заказов больше, чем 21 июня.
При этом представители онлайн-ритейлера «Самокат» заявили, что пока не видят резкого увеличения спроса на доставку после введения ограничений в Москве.
Ранее сообщалось, что в Москве к осени могут закрыться около 25% кафе и ресторанов.