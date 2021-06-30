В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как действовать при повышении температуры после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — говорится в сообщении.

В первые три дня после вакцинации не рекомендуется интенсивно заниматься спортом, посещать сауну. Также стоит ограничить употребление алкоголя, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Иммунный ответ на вакцину формируется 35-42 дня. Все это время необходимо следовать мерам предосторожности, в том числе носить маску, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной, добавили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом выросла во всех регионах России.