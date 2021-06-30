Гватемала просит вернуть средства за «Спутник V» из-за недостаточных поставок

Власти Гватемалы просят вернуть выплаченные за российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» средства из-за недостаточного объема поставок, сообщила глава министерства здравоохранения страны Мария Амелия Флорес. Ее слова приводит ТАСС.

«Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки», – заявила министр.

По ее словам, соответствующий запрос был направлен в Российский фонд прямых инвестиций. При этом министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло заявлял, что в конце текущей недели в страну должна быть направлена крупная партия препарата.

Ранее в министерстве иностранных дел России признали, что регистрация российской вакцины от COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств затягивается.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».