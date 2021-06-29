Юрист рассказал, можно ли сделать вакцинацию обязательной

Российская Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

«Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение», — заявил Липин.

Он отметил, что Конституция в то же время гласит, что права и свободы могут быть ограничены федеральным законом — только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности страны.

Ранее уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова заявила, что в России сформировались «ковидные права», и важно разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации российских граждан от коронавирусной инфекции в стране нет.