Очевидцы рассказали подробности взрыва в центре Лондона

Очевидцы взрыва возле железнодорожной станции Elephant and Castle рассказали подробности о происшествии, которое произошло в центре Лондона. Об этом сообщает «Би-би-си».

25-летняя Сара Скарпа, которая живет в соседнем доме, рассказала, что услышала крики людей. Открыв окна, она почувствовал едкий запах чего-то непонятного.

«Дым немного рассеялся. <...> Затем мы услышали взрыв и после этого он снова усилился», — сказала она.

30-летний Алекс Леки, работающий в ресторане возле места инцидента, рассказал, что здание, в котором располагается заведение, было полностью эвакуировано.

«Мы видели клубы дыма <...> столб дыма начал охватывать многоквартирные дома, и мы периодически слышали хлопки», — рассказал мужчина.

Днем, 28 июня, центре Лондона произошел крупный пожар у железнодорожной станции Elephant and Castle. Как сообщили очевидцы, возгоранию предшествовал взрыв. На место происшествия прибыли около 100 пожарных. В результате произошедшего два человека получили ранения, несколько зданий были эвакуированы.