В Австралии полиция спасла двух полуголых мужчин, загнанных оленем в лес

В австралийском штате Новый-Южный Уэльс полиция спасла двух полуголых мужчин, которые убежали в лес, испугавшись оленя. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что накануне, 27 июня, мужчины в возрасте 30 и 49 лет отдыхали на пляже в районе Королевского национального парка. Они рассказали, что в один момент увидели оленя, испугались его и убежали в лес. В парке мужчины заблудились и позвонили в полицию.

На помощь австралийцам были направлены спасатели, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям штата, экстренные службы, а также авиация.

Сначала был найден 30-летний мужчина с рюкзаком, потом его 49-летний полуголый друг.

Позднее мужчин доставили в полицейский участок и выписали штрафы на 1000 австралийских долларов за нарушение действующего постановления в сфере здравоохранения, запрещающего жителям Большого Сиднея покидать пределы региона на фоне распространения коронавируса.

В декабре 2019 года жительница Австралии провела в пустыне две недели без еды и воды и выжила.