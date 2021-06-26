Греция продлила до 3 июля разрешение на въезд туристов

Иностранные туристы из третьих стран, включая россиян, до 3 июля смогут въезжать на территорию Греции при наличии у них либо свидетельства о вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста, либо справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.

При этом отмечается, что по прибытии в Грецию пассажира могут попросить сдать тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Греция продлила до 26 июня порядок въезда иностранных граждан и разрешила въезд с экспресс-тестом вместо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Предыдущее постановление действовало до 21 июня.

Теперь иностранцам, в том числе россиянам, не придется проходить двухнедельный карантин при предъявлении сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, экспресс-теста или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Соответствующие документы необходимы и для детей старше 12 лет.

С 14 мая Греция открыла границы для туристов из ряда государств (26 стран). При этом в стране действует временный запрет на въезд граждан третьих стран «из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции».