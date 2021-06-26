Посольство России в США уточняет, есть ли россияне среди пострадавших во Флориде

Российские дипломаты следят за ситуацией с обрушением жилого дома во Флориде и уточняют, есть ли граждане РФ среди пострадавших. Об этом сообщает на своей странице в Facebook посольство России в США.

«Запросили Госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших. В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь», — отмечается в сообщении.

Ранее в посольстве России в США рассказали «Газете.Ru», что не располагают сведениями о россиянах среди пострадавших, и ждут дополнительной информации.

После обрушения 12-этажного жилого дома в городе Серфсайд, штат Флорида, спасатели нашли тела четверых погибших, в списке пропавших без вести числятся 159 человек. Разбор завалов продолжается, в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден отправил в штат силы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.