Полиция задержала мужчину, размахивавшего ножом на площади святого Петра в Риме

Полиция Рима обезвредила и задержала мужчину, который пугал прохожих размахиванием ножа в районе площади Святого Петра. Об этом сообщает местное итальянское издание RomaToday.

Как отмечается, 46-летний француз приставал к посетителям ресторанов в районе Борго, который прилегает к Ватикану. Мужчина плевался в них и приставил нож к лицу женщины. При этом, как отмечает издание, мужчина проявлял признаки психической нестабильности и кричал, что всех убьет.

Правоохранительные органы задержали нарушителя. В его рюкзаке нашли восемь ножей. Мужчина двигался в сторону главной ватиканской базилики. В настоящее время врачи проводят его медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный напал с ножом на людей в немецком городе Вюрцбург. В результате действий злоумышленника погибли три человека, еще не менее шести получили ранения.