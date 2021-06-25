Разработчик рассказал, когда нужна повторная вакцинация «КовиВаком»

Директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) рассказал о том, когда можно будет делать повторную вакцинацию препаратом «КовиВак».

«Пока мы с эпидемией не справились, мы считаем, что повторную вакцинацию имеет смысл делать где-то спустя полгода — восемь месяцев», — сказал он.

Ишмухаметов также отметил, что центр предложил отказаться от понятия «ревакцинация».

«На сегодняшний день нами было предложено, и мы надеемся, что эти предложения будут приняты, уйти от понятия ревакцинация и сделать два понятия — есть экстренная вакцинация и вакцинация плановая. Это будет просто вакцинация как с гриппом — ежегодная», — сказал глава Центра им. Чумакова.

Ранее сообщалось, что в Москве столкнулись с дефицитом вакцины от коронавируса «КовиВак». В Центре им. Чумакова, где препарат был произведен, пообещали до конца июня пустить в оборот 1 млн доз. В столице для вакцинации остались доступны «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», однако в скором времени появится и «Спутник Лайт».

За весь период пандемии в России выявлено более 5,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 130 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».