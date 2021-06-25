Сертификаты о прививке иностранной вакциной от COVID-19 будут принимать на Кубани

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявили, что курорты и места отдыха, в которых с 1 августа будут заселять только привитых от коронавирусной инфекции туристов, будут также принимать сертификаты о вакцинации иностранными препаратами. Об этом сообщает ТАСС.

«Каких-либо запретов на иностранные вакцины нет. Привитых иностранными вакцинами будут размещать при наличии сертификата с переводом на русский язык», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в агентстве попросили властей Краснодарского края продолжить после 1 августа принимать не только вакцинированных туристов, но и с отрицательным ПЦР-тестом.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что с 1 августа курорты региона закроют для не привитых от COVID-19 граждан.