В Кремле не знают, когда закончится пандемия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках достижения коллективного иммунитета в 60%, заявил, что «любые прогнозы рискуют быть неточными».

»(Ограничения) будут действовать и действовали на период пандемии, мы не знаем, когда она закончится и закончится ли», — сказал он.

Песков призвал россиян «привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь».

Ранее пресс-секретарь заявил, что в нескольких регионах возникает дефицит вакцин из-за роста желающих сделать прививку от коронавируса. При этом он уточнил, что дефицит будет компенсирован в ближайшие дни.

До этого вакцинацию от коронавируса первым компонентом приостановили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса. На некоторых мобильных пунктах в столице региона ограничено количество людей, которым могут поставить первую прививку.