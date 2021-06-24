На Украине на депутата завели дело за ушанку с советской кокардой

Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении депутата Рады Ильи Кивы из-за использования шапки с кокардой Советской армии, сообщил политик в своем Telegram-канале.

»Генеральная прокуратура и оперативники ГБР (Госбюро расследований) пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной», — написал Кива.

В прошлом году Кива опубликовал у себя в Facebook фотографию, на которой он позирует в шапке с советской символикой.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, предполагающий переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрет на использование символики СССР. В 2019 году украинца осудили на один год испытательного срока за ношение футболки с советским гербом.

Ранее сообщалось, что водку «Сталинская» сняли с продажи в Канаде после жалоб украинской диаспоры.