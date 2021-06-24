Общепиту Крыма предписано использовать только одноразовую посуду

Роспотребнадзор предписал предприятиям общественного питания в Крыму перейти на использование исключительно одноразовой посуды. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства на официальном сайте.

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией», — уточнили представители организации.

Предприятиям общепита региона теперь предписывается пользоваться только одноразовой посудой.

Планируется, что Роспотребнадзор выполнит подсчет тех, кто подлежит иммунизации по эпидемическим показаниям. В регионе уже приступили к иммунизации населения против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне.

Ранее сообщалось, что около 30 тысяч военнослужащих участвуют в ликвидации последствий подтоплений в Крыму. Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм).