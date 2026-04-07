Девятиклассник, напавший на учительницу, угрожал одноклассникам

Baza: школьник, напавший на педагога в Прикамье, угрожал одноклассникам
Telegram-канал Baza

Одноклассники подростка, ударившего ножом завуча на крыльце школы жаловались на его странное поведение и угрозы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, молодой человек иногда вел себя неадекватно, юноша мог биться головой об стену, занимался мастурбацией в учебном заведении и высказывал угрозы в адрес сверстников, употреблял нецензурную лексику в адрес педагогов. Родители других школьников жаловались на подростка в правоохранительные органы, но его так и не отчислили.

Инцидент произошел 7 апреля около 08:00 по местному времени (06:00 мск) на крыльце образовательного учреждения и несколько раз ударил ножом учителя. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее пермский школьник, напавший с ножом на учителя, несколько раз оставался на второй год.

 
