Освобожденную в Мьянме россиянку передали дипломатам России в Таиланде

Освобожденную в Мьянме из мошеннического кол-центра россиянку передали дипломатам России в Таиланде для репатриации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Бангкоке.

В диппредставительстве уточнили, что гражданка России будет доставлена из города Мэсот в Бангкок, откуда она вылетит в Россию.

Об освобождении женищины из мошеннического колл-центра в Мьянме стало известно в конце декабря прошлого года.

В октябре другую россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги. Как люди попадают в такие кол-центры и как работают там — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.