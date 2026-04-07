Освобожденную в Мьянме россиянку передали дипломатам России в Таиланде

Освобожденную в Мьянме россиянку передали российским дипломатам для репатриации
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Освобожденную в Мьянме из мошеннического кол-центра россиянку передали дипломатам России в Таиланде для репатриации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Бангкоке.

В диппредставительстве уточнили, что гражданка России будет доставлена из города Мэсот в Бангкок, откуда она вылетит в Россию.

Об освобождении женищины из мошеннического колл-центра в Мьянме стало известно в конце декабря прошлого года.

В октябре другую россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги. Как люди попадают в такие кол-центры и как работают там — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из России, заманивающего в рабство жителей СНГ.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
