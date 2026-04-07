Власти Санкт-Петербурга планируют перезапустить заводы, оставленные иностранными компаниями

Беглов: производство на бывшей площадке Toyota в Петербурге запустят в 2026 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил РИА Новости, что в 2026 году будет перезапущено производство на бывшем заводе Toyota в Шушарах.

Отмечается, что производство будет возобновлено и на других площадках, оставленных иностранными компаниями.

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями», — поделился Беглов.

Он уточнил, что в Санкт-Петербурге уже перезапущены две площадки — это «Автозавод Санкт-Петербург» на бывшем заводе Nissan и «Автозавод АГР» на бывшем заводе Hyundai.

Беглов подчеркнул, что потенциал города в автомобильной промышленности в полной мере востребован в стране.

В декабре 2025 года первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что все оставленные иностранными компаниями автозаводы начнут работать до лета 2026 года. 80% площадок уже запустили свои линейки.

По словам Мантурова, у всех предприятий есть свои бенефициары, «российские, с зарубежными дружественными компаньонами, из Юго-Восточной Азии». В связи с этим, Мантуров отметил, что власти рассчитывают на увеличение объема российского автомобильного рынка до 2,5 млн к 2030 году.

Ранее на бывшем заводе Mitsubishi в Калуге выпустили юбилейный Haval M6.