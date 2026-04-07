В конгрессе США предрекли отправку сухопутных войск в Иран

Член палаты представителей от Республиканской партии Пэт Фэллон заявил, что президент США Дональд Трамп в итоге отправит сухопутные войска в Иран, и подобная эскалация неизбежна. Его слова приводит газета The Hill со ссылкой на телеканал Fox Business Network.

Он подчеркнул, что «просто не видит другого выхода». Необходимо довести начатое в Иране до конца, считает политик.

«Лично я думаю, что на земле будут действовать сухопутные войска — по крайней мере, спецназ, американские бойцы спецподразделений — при поддержке союзников в регионе и воздушной поддержки. Мы должны изменить тактику тегеранского правительства, иначе мы не сможем уйти. Мы не сможем уйти, пока работа не будет выполнена», — заявил Фэллон.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.