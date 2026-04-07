Мотоциклистов предупредили о наказании за шум двигателя по ночам

Штраф в размере до 3000 рублей грозит мотоциклистам за шум двигателя по ночам, если он будет превышать установленные нормы. Об этом журналистам РИА Новости рассказала юрист Валентина Бачурина.

Она предупредила, что байкеров могут привлекать к ответственности за громкий шум двигателя в городе. За эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума днем мотоциклиста оштрафуют на 500 рублей.

«Ночью, а именно с 23:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники, превышение уровня шума уже будет квалифицироваться как нарушение общественного порядка. Штраф для мотоциклистов будет составлять от 2000 до 3000 рублей», — отметила Бачурина.

1 апреля автоэксперт Игорь Моржаретто в ходе интервью для RT сообщил, что в России наблюдается сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. По его словам, это свидетельствует о том, что люди начали воспринимать мотоциклы не как дорогую игрушку, а как нормальное средство передвижения.

Как сказал специалист, основной причиной аварий с мотоциклами остается превышение скорости. Также в список можно добавить выезд на встречную полосу и наезд на препятствие.

Ранее в России предложили приравнять питбайки к мототранспорту.