Главе Пентагона могут объявить импичмент

Представитель Демократической партии Яссамин Ансари заявила, что намерена инициировать импичмент в отношении главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает портал Axios.

В качестве причины она назвали методы, используемые при руководстве проведением операции в Иране.

Член палаты представителей от демократической партии ... объявила, что она предоставит статьи для импичмента против министра обороты Пита Хегсета из-за его способа проведения операции в Иране», — говорится в сообщении.

Ансари утверждает, что Хегсет подверг опасности жизни американских военнослужащих. Кроме того, она обвинила главу Пентагона в совершении военных преступлений.

3 апреля Хегсет отправил в отставку начальника штаба сухопутных войск США Рэнди Джорджа на фоне наращивания сил ВС США на Ближнем Востоке.

Два представителя минобороны США сообщили Reuters, что Хегсет также уволил генерала Дэвида Ходне, возглавляющего Командование по трансформации и обучению сухопутных войск, и генерал-майора Уильяма Грина, начальника Корпуса капелланов сухопутных войск.

В настоящее время тысячи солдат элитной 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США прибывают на Ближний Восток, возможно, для участия в наземных операциях в Иране.

Ранее Хегсет говорил, что то США располагают множеством сценариев наземной операции в Иране.