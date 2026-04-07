Россиян предупредили, что работа после выхода на пенсию станет нормой

В России работа после выхода на пенсию в ближайшие годы может стать основной моделью поведения для большинства граждан. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его словам, в перспективе пяти-десяти лет работа после пенсии окончательно закрепится как социальная норма.

«Трансформация пенсионной модели из периода «заслуженного отдыха» в этап продолженной активности уже стала социально-экономической реальностью. Одним из главных факторов такого тренда является сочетание кадрового дефицита и государственных стимулов. В частности, возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года снимает один из главных барьеров для официальной занятости после выхода на пенсию. Раньше многим приходилось выбирать между легальным доходом и сохранением покупательной способности выплат. При этом основным мотивом для продолжения работы остается экономический фактор», — отметил Трепольский.

По его словам, нынешний коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии к утраченному заработку, пока не позволяет многим россиянам сохранить привычный уровень жизни без дополнительного дохода. В то же время причина не сводится только к деньгам: на рынке постепенно формируется тренд на активное долголетие, при котором работа становится не только источником дохода, но и способом сохранить социальные связи, когнитивную активность и профессиональную идентичность, добавил эксперт.

По его словам, работодатели, в свою очередь, все чаще пересматривают отношение к сотрудникам старшего возраста: на фоне кадрового голода и исторически низкой безработицы компании в промышленности, образовании и медицине начинают воспринимать работников 60+ как стабильный и лояльный кадровый ресурс. Кроме того, старшее поколение обладает опытом и наставническим потенциалом, который трудно быстро заменить молодыми кадрами, уточнил эксперт. Он подчеркнул, что предприятия все чаще стараются адаптировать рабочие места под возрастных сотрудников, поскольку удерживать опытных специалистов нередко дешевле, чем постоянно искать новых работников.

«Однако переход к массовой занятости после выхода на пенсию пока нельзя назвать полностью добровольным. Если для жителей крупных городов это все чаще элемент осознанного выбора, то в регионах и на тяжелых работах продолжение трудовой деятельности нередко остается финансовой необходимостью. Главным ограничением при этом остается состояние здоровья, поскольку не все пенсионеры физически могут выполнять прежнюю работу», — сказал Трепольский.

