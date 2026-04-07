Полковник заявил о возможности Ирана поставить «окончательную точку» угрозам США

Иран получил возможность покончить с многолетними военными угрозами со стороны США и Израиля. Об этом заявил экс-советник НАТО, полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, происходящее в Иране – не только защита страны, но также ее укрепление. Население становится более сплоченным, указал аналитик.

Кроме того, заметил Бо, Тегеран не просто запускает ракеты, а производит их все больше. Иран производит ракеты, производит «другие вещи» и получает все больше поддержки извне, считает военный. При этом время работает против США, сокращая их возможности в конфликте.

«Ирану уже около трех десятилетий угрожают нападением со стороны Израиля и США. Теперь Иран хочет поставить окончательную точку во всем этом процессе, и сейчас у него есть такая возможность», — заявил Бо.

Соединенные Штаты дали Ирану возможность избавиться от этого, констатировал эксперт. Чем дольше Вашингтон тянет с завершением конфликта, тем больше преимуществ получает Тегеран, сказал Бо.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее американский военный заявил о «козырях в рукаве» у Ирана.