СМИ заявили о «системном параличе» Евросоюза

Растущие внешнеполитические неудачи Европы, от трудностей по финансированию Украины до разрозненной позиции по войне в Иране, говорят о системном параличе в ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в политическом объединении.

Неспособность ЕС принимать согласованные решения, такие как разблокировка кредита в размере 90 миллиардов евро для Киева, введение санкций против радикальных поселенцев на Западном берегу и реализация мер, направленных против России, свидетельствуют о системном параличе, говорится в тексте.

«На кону стоит нечто большее, чем просто внутренние процессы: по словам дипломатов, в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке, затянувшейся войны России на Украине и напряженных трансатлантических отношений ЕС рискует оказаться в стороне в момент, когда геополитические решения принимаются быстрее, чем его система способна справиться», — пишет Politico.

Так, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль уже предложил отменить принцип единогласия в ЕС в вопросах внешней политики. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что дискуссии об использовании квалифицированного большинства при принятии внешнеполитических решений «снова поднимутся» среди лидеров.

«В том, как мы принимаем решения, есть серьезные проблемы. Каждый месяц возникает новая проблема, которая подчеркивает эту тенденцию. Мы должны реагировать», — заявил депутат-социалист Начо Санчес Амор, входящий в комитет по иностранным делам Европейского парламента.

Ранее в Евросоюзе не захотели становиться «игрушкой» в руках Трампа, Путина и Си Цзиньпина.