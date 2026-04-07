Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Кучеров забросил 400-ю шайбу в НХЛ

Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Латйнинг» Никита Кучеров вернулся в лидеры гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 7 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало Сэйбрз» с результатом 2:4 Кучеров в этой встрече набрал одно очко, записав на свой счет заброшенную шайбу в большинстве.

Эта шайба стала для форварда 400-й в регулярных чемпионатах лиги.

Теперь на счету Кучерова 126 очков (43+83). Российский хоккеист вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона НХЛ, догнав форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который за текущий регулярный чемпионат сумел набрать те же126 баллов. Замыкает тройку сильнейших в этой гонке нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 122 балла.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!