Кучеров забросил 400-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Латйнинг» Никита Кучеров вернулся в лидеры гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 7 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало Сэйбрз» с результатом 2:4 Кучеров в этой встрече набрал одно очко, записав на свой счет заброшенную шайбу в большинстве.

Эта шайба стала для форварда 400-й в регулярных чемпионатах лиги.

Теперь на счету Кучерова 126 очков (43+83). Российский хоккеист вышел в лидеры гонки бомбардиров сезона НХЛ, догнав форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, который за текущий регулярный чемпионат сумел набрать те же126 баллов. Замыкает тройку сильнейших в этой гонке нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого 122 балла.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

