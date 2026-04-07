В Омске нашли живыми двух братьев, пропавших во время прогулки на самокатах

В Омске полиция нашла двух братьев, которые пропали во время катания на самокатах. Об этом сообщает УМВД по Омской области.

О детях, гуляющих по улице без присмотра взрослых, в правоохранительные органы сообщили местные жители. Прибывшие полицейские доставили братьев в отдел полиции, выяснилось, что подростки приехали в ТЦ погулять с приятелем, а до этого всю ночь провели на улице.

Противоправных действий в отношении них не совершалось. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. В отношении матери решается вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Дети ушли из дома в Ленинском округе 5 апреля около шести вечера. Мальчики отпросились у матери и катались на самокатах в районе Сибирского проспекта, их искали более суток.

