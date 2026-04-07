Астронавты лунной миссии «Артемида-2» ненадолго потерялись в космосе

Космический корабль «Орион» миссии «Артемида-2» скрылся за Луной и временно утратил радиосвязь с Землей — минимальное расстояние до спутника составило 6545 км. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) ведет трансляцию полета в соцсети X.

Отмечается, что это первый случай за 50 лет, когда астронавты не могли общаться с Землей.

До этого пилотируемая миссия «Артемида-2» побила рекорд дальности полета, установленный в 1970 году, достигнув отметки в 406,7 тысячи км от Земли.

В настоящее время экипаж находится на достаточно близком расстоянии от Луны для проведения научных наблюдений, при этом космический аппарат специально сориентирован таким образом, чтобы окна были направлены на лунную поверхность. В числе объектов, представляющих научный интерес, — область Рейнер Гамма, расположенная в Океане Бурь, к западу от кратера Рейнер.

1 апреля США осуществили запуск пилотируемого космического корабля в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II), на борту которого находятся четыре астронавта. Эта экспедиция, которая продлится десять дней, включает в себя облет Луны с максимальным приближением на расстояние около 8 тысяч километров от ее поверхности. Основная задача миссии — провести испытания систем и оборудования, которые будут использоваться в будущих космических экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.

Ранее корабль США в рамках миссии «Артемида-2» взял курс на Землю после облета Луны.