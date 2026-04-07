Диетолог назвала пять признаков, говорящие о том, что ЗОЖ превратился в болезнь

Диетолог Русакова: пора к врачу, если мысли о БЖУ вытеснили все остальное

Стремление нормализовать вес и следить за питанием — это правильный шаг к долголетию. Однако у людей с определенным психотипом это желание может принять болезненные формы. Как вовремя заметить переход границы, за которой заканчивается ЗОЖ и начинается болезнь, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова.

Первый признак того, что ситуация выходит из-под контроля, — патологическая зацикленность на показателях. Если для здорового человека нормально встать на весы утром натощак, то для человека с нарушениями этот прибор становится главным судьей, к которому обращаются многократно в течение дня.

«Если человек начинает взвешиваться после каждого приема пищи или после каждого похода в туалет — это серьезные «звоночки» того, что что-то идет не так, — отмечает Русакова. — Мысли о еде, БЖУ и весе начинают доминировать над всеми остальными жизненными проблемами».

В такой ситуации каждый съеденный кусок превращается в сложную математическую задачу, а любое отклонение от «идеального» графика воспринимается как личная катастрофа.

Постепенно диета начинает диктовать свои правила не только на кухне, но и в личной жизни. Человек начинает избегать походов в гости, рестораны или на любые мероприятия, где могут предложить продукты, не вписывающиеся в его строгую систему. Окружающий мир начинает казаться «несовершенным» и «опасным», так как он угрожает режиму.

В поведении появляются специфические изменения.

Тайное выбрасывание пищи или, наоборот, ее запасание «на всякий случай».

Нарушение режима: длительные периоды голодания могут сменяться булимическими эпизодами — вспышками бесконтрольного переедания.

Появление ритуалов: еда только из особенной посуды или приготовленная строго определенным способом.

«Эти люди изолируются от общества, избегают совместных приемов пищи и походов в магазин, — объясняет врач. — Они утрачивают интерес к прежним увлечениям, хобби и даже работе. Общение с друзьями и семьей сокращается, человек становится замкнутым и нередко агрессивным».

Психика при таком режиме испытывает колоссальные нагрузки. Настроение начинает напрямую зависеть от цифр на весах или соблюдения диетического плана. Появляется постоянное чувство вины или стыда после еды, даже если порция была нормальной. Любое «нарушение» вызывает вспышки гнева, раздражительность или депрессивное состояние.

Парадоксально, но чем меньше становится цифра на весах, тем больше недовольства вызывает отражение. Диетолог подчеркивает: «У таких людей искаженное восприятие собственного тела. Даже при достигнутой норме или явном дефиците массы они продолжают видеть себя толстыми, часто проверяют вид в зеркале и бесконечно измеряют объемы тела».

Тренировки при здоровом подходе приносят бодрость, но при психологических нарушениях они становятся инструментом самоистязания. Физические нагрузки становятся изнурительными, они часто не соответствуют уровню подготовки или состоянию здоровья.

Главная цель таких занятий — не здоровье или выносливость, а исключительно «сжигание» калорий. Если человек чувствует, что обязан «отработать» каждый съеденный продукт часами в спортзале в ущерб своему самочувствию — это опасный сигнал.

Когда ограничения становятся жесткими, организм включает режим выживания. Первыми страдают кожа, волосы и ногти — они становятся тусклыми и ломкими. Но это лишь видимая часть проблем.

К типичным последствиям такого «похудения» относятся:

— нарушения цикла: у женщин часто пропадают менструации;

— проблемы с ЖКТ: постоянные запоры, диарея или изжога;

— нарушение терморегуляции: холодные конечности, человек постоянно мерзнет;

— критические состояния: при дефиците белка возникают отеки, судороги, проблемы с ритмом сердца и обмороки.

В попытках «очиститься» некоторые начинают бесконтрольно использовать слабительные, мочегонные средства или провоцировать рвоту, что наносит сокрушительный удар по всем системам организма.

Если вы узнали в этом описании себя или своих близких, важно понимать: это состояние уже не относится к здоровому образу жизни. Это болезнь, которая требует профессионального вмешательства.

Наилучшая стратегия — работа с командой специалистов.

Психолог или психотерапевт: это первое звено, так как корень проблемы лежит в психике. Диетолог: поможет составить безопасный рацион, который не будет вызывать ужаса, но обеспечит организм всем необходимым. Психиатр: необходим в тяжелых случаях для оценки состояния и, возможно, медикаментозной поддержки.

«Важно вовремя обратиться к специалистам — они помогут оценить тяжесть состояния, проверить работу всех систем организма и разработать безопасную стратегию и рацион для поддержания оптимальной массы тела», — подводит итог врач-диетолог.

