Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Европу призвали осознать, что угрозы от России не существует

Владимир Сергеев/РИА Новости

Европе давно пора понять, что угрозы от России не было и нет. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

По его словам, «русские обладают таким уровнем терпения, который непонятен большинству людей. Они готовы ждать, пока в Европе не начнут осознавать, что ее обманули, а российская угроза – сфабрикованная угроза, указал он.

Эксперт указал, что экс-президент США Джо Байден «лгал сквозь зубы, когда говорил, что русские не остановятся на Украине». Нет никаких признаков того, что России приходило в голову расширять границы в последние 25 лет, считает Макговерн. При этом НАТО собиралось расширяться за счет Украины, напомнил он.

«Хорошая новость для европейцев — угрозы со стороны России не существует. Но есть и плохая новость. Акции компании Rheinmetall, <…> которые резко выросли за последнее годы, могут снова подешеветь, если и когда европейцы образумятся», — сказал Макговерн.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.

 
Теперь вы знаете
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
