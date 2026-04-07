Европе давно пора понять, что угрозы от России не было и нет. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

По его словам, «русские обладают таким уровнем терпения, который непонятен большинству людей. Они готовы ждать, пока в Европе не начнут осознавать, что ее обманули, а российская угроза – сфабрикованная угроза, указал он.

Эксперт указал, что экс-президент США Джо Байден «лгал сквозь зубы, когда говорил, что русские не остановятся на Украине». Нет никаких признаков того, что России приходило в голову расширять границы в последние 25 лет, считает Макговерн. При этом НАТО собиралось расширяться за счет Украины, напомнил он.

«Хорошая новость для европейцев — угрозы со стороны России не существует. Но есть и плохая новость. Акции компании Rheinmetall, <…> которые резко выросли за последнее годы, могут снова подешеветь, если и когда европейцы образумятся», — сказал Макговерн.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в прошлом году российский лидер вновь повторил это. По словам Путина, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Путин обратил внимание, что сейчас нагнетается истерия по поводу того, что Россия якобы нападет на Европу. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность».

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.