Москвичей предупредили о возможном возвращении града

Град может выпасть 9 апреля в Москве. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости предупредила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Есть вероятность, что град вернется в Москву <...>, так как будет проходить такой же холодный атмосферный фронт одного циклона, что вызвал град в столице в это воскресенье (5 апреля. — «Газета.Ru»)», — пояснила синоптик.

Утром 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение дня температура воздуха в Москве составит от +8°C до +11°C. В городе ожидается кратковременный дождь, будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Скорость порывов ветра достигнет четырех–девяти метров в секунду.

До этого жителям и гостям российской столицы рассказали, что 8 апреля в Москве и области прогнозируются дождь и мокрый снег. Как отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в столичном регионе может выпасть от четырех до восьми миллиметров осадков. Примерно такое же количество осадков ожидается 9 апреля — в этот день прогнозируются снег и мокрый снег.

