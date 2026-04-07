В «Спартаке» поделились ожиданиями перед игрой с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что в предстоящей кубковой игре против петербургского «Зенита» его команда будет стараться сделать комфортной работу судей. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы уважаем судей, и будем сконцентрированы на предстоящей игре. Мы будем стараться победить. Это очень важная встреча для «Спартака», а Кубок – важная цель. Будем стараться играть так, чтобы арбитрам было комфортно работать. Да, были моменты, когда мы были недовольны решениями. Но надеемся, что в предстоящей игре все будет хорошо и честно», — заявил Карседо.

Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 44 очка. «Спартак» занимает шестое место, набрав 41 очко.

