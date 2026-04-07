Самый известный солдат Австралии обвинен в пяти военных преступлениях

Полиция Австралии арестовала одного из самых титулованных военнослужащих страны, кавалера Креста Виктории Бена Робертса-Смита. Арест произведен в рамках расследования военных преступлений австралийских военных в Афганистане, пишет издание The Sydney Morning Herald (TSMH).

Отмечается, что Смита арестовали в связи с предполагаемыми убийствами безоружных афганских гражданских лиц и заключенных, которые не принимали участия в боевых действиях в Афганистане, на момент гибели были безоружны.

По информации журналистов, Смиту будут предъявлены обвинения по пяти пунктам военного преступления — убийства. Арест бывшего спецназовца стал результатом совместного расследования, проведенного Управлением специальных расследований и Федеральной полицией Австралии. Уточняется, что Смиту может грозить максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

До этого Робертс-Смит подал в суд на три газеты за обвинения в совершении военных преступлений, убийстве безоружных гражданских лиц и издевательствах над своими товарищами. Позднее стало известно, что бывший военные проиграл суд журналистам.

Ранее британский спецназ уличили во внесудебных расправах в Афганистане.