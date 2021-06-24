В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы коронавируса

Ранние образцы новой коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженные в китайском городе Ухань, были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу Китая. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Отмечается, что были изъяты геномные последовательности ранних образцов COVID-19 по требованию одного китайского ученого, который поделился ими тремя месяцами ранее. Согласно информации NIH, соответствующий запрос поступил в июне прошлого года года. Китайский специалист попросил удалить данные, поскольку они были обновлены и должны были быть представлены в другой базе данных. Ученый отметил, что якобы хотел избежать возможной путаницы при сохранении старой версии.

В NIH подчеркнули, что ученые, которые предоставляют информацию, имеют права на свои данные и могут потребовать их удаления.

Ранее в NIH заявили, что анализы на антитела жителей США показали, что COVID-19 появился в стране в декабре 2019 года.

В июне в американский конгресс был внесен законопроект, согласно которому планируется инициировать переговоры по двустороннему соглашению между США и Китаем о компенсации в связи с распространением COVID-19.