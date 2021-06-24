Песков объяснил «добровольность» обязательной вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса все еще остается добровольной. Но если москвич, работающий в сфере услуг, принял решение не делать прививку, ему необходимо сменить работу. Об этом он сообщил на брифинге.

«Если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг и, если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», — сказал он.

По словам Пескова, если непривитый человек работает в сфере услуг, он может представлять угрозу для окружающих. Он отметил, что такие жесткие меры обусловлены текущим моментом.

Ранее сообщалось, что работников служб доставки в Москве обяжут вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг.