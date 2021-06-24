В Москве введена обязательная вакцинация для работников служб доставки

Работников служб доставки в Москве обяжут вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 г. №1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: — доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской», — сказано в документе.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг.

Накануне стало известно, что в Москве второй день подряд побит рекорд смертности от COVID-19 за всю пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в июне. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.