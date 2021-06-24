Египет получил первую партию российской вакцины «Спутник V»

Египет получил первую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило Египетское управление по объединенным закупкам и медицинскому обеспечению в Facebook.

Отмечается, что препараты поступили в страну в четверг утром, 24 июня. Они прибыли в международный аэропорт Каира.

В конце апреля стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве в Египте более 40 млн доз в год российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

По данным минздрава Египта, в стране выявлено более 207 тыс. случаев коронавируса, от инфекции скончались почти 16 тыс. человек.