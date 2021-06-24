Оперштаб Москвы напомнил работодателям о необходимом уровне вакцинации сотрудников

В оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом по Москве напомнили работодателям о том, что 60% сотрудников должны быть обеспечены вакцинацией от COVID-19, передает ТАСС.

«В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», — сказали в оперштабе.

Согласно данным на 23 июня, в Москве выявлено 1 307 243 случая коронавируса с начала пандемии, из них 21 686 — с летальным исходом. При этом 1 126 965 человек вылечились. За минувшие сутки было выявлено 6 534 случая ковида, 88 пациентов скончались.

В июне в Москве ситуация с коронавирусом осложнилась. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в российской столице в ближайшее время будет сложной.