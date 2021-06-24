Назван ключевой вопрос партнеру, который следует задать для идеального секса

Сексолог Эмили Морс назвала ключевой вопрос, который необходимо задать партнеру, чтобы секс с ним стал идеальным. Об этом пишет портал Led Bible.

По словам специалиста, своего партнера следует спросить: «Тебе это нравится?» Морс отметила, что данный вопрос позволяет лучше понять партнера. Она утверждает, что такого рода общение является ключевым, если человек хочет, чтобы у него была как можно более здоровая сексуальная жизнь. По словам эксперта, это позволяет партнеру сказать, нравится ли ему то, что вы делаете, а также дает ему возможность сказать, есть ли способ улучшить этот опыт.

Она объяснила, что некоторые люди думают, что партнер интуитивно знает их сексуальные желания, однако это редко возможно. По мнению Морс, если партнеру во время секса говорят о том, что он делает что-то правильно, это приводит к большему удовольствию, а также более глубокой связи и лучшему общению в других сферах жизни.

«Это ключ к сексуальному успеху», — считает сексолог.

Ранее ученые выяснили, кто занимается жестким сексом.