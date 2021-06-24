Минэкологии Украины предрекло превращение страны в пустыню

В Министерстве экологии Украины полагают, что климатические изменения на территории страны могут через несколько десятков лет превратить ее в пустыню. Об этом сообщает Vesti.ua, ссылаясь на заявление ведомства.

Опрошенные изданием экологи заявили, что Украина попала в такое положение из-за внешних и внутренних факторов, включая недостаточные усилия со стороны политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды. В настоящее время в стране примерно 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, а более 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии, указали они.

Они отметили, что распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод — это основные трудности украинского государства. В качестве примера они привели пашни, с которых ежегодно выбрасывается в атмосферу три кг углерода в год. Это приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха, уточнили специалисты.

По их информации, отсутствие своевременной реакции на данные проблемы приведет к тому, что Украина столкнется с серьезным дефицитом воды и продовольствия.

Ранее старший консультант Биоэнергетической ассоциации Украины Алексей Эпик заявил, что в стране следует запустить активную программу декарбонизации, иначе она может превратиться в пустыню.