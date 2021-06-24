Эксперт рассказала, при каком уровне антител нужно делать прививку после COVID-19

Необходимость делать прививку после перенесенного коронавируса зависит от уровня антител в организме. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова, сообщает ТАСС.

По ее словам, существует два вида тестов, которые в настоящее время используются для определения количества антител.

«Первый, которым пользовались до последнего времени, — итальянский тест Liason («Лиазон») от компании DiaSorin («Диасорин»). У него шкала антител идет от 15 до 400, при этом хорошим результатом считается уровень в 200-300. Тогда можно считать, что у человека хороший иммунитет от коронавируса», — сообщила Баранова.

Второй тест называется «Квант» и он представлен компанией «Эбботт».

«Он определяет антитела, конкретно нейтрализующие коронавирус. У него шкала от 50 до 40 000. Если показатель выше 1 300 — иммунитет хороший, если от 500 до 1 300 — есть риск заболеть, если меньше 500 — нужно вакцинироваться или ревакцинироваться», — уточнила она.

Баранова уточнила, что речь идет о B-клеточном иммунитете. Эксперт добавила, что несмотря на то, что после перенесенной болезни вырабатываются антитела, в результате вакцинации защита в среднем лучше, чем после заболевания COVID-19.

Ранее главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал о том, что некоторые реагируют на вакцину от коронавируса не совсем так, как ожидается, в результате чего могут заболеть после вакцинации.