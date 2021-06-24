В США сестры-тройняшки забеременели одновременно
Сестры-тройняшки, родившиеся с разницей в четыре минуты, забеременели в одно время и должны родить с разницей в несколько недель, сообщает CBS Los Angeles.
Джина, Нина и Виктория родом из США. Они родят в течение следующих нескольких месяцев — в июле, августе и ноябре.
«Я старшая из нас всех, рожденных с разницей в четыре минуты, и у меня будет девочка. Я назову ее Лейтон Грейс», — рассказала Джина.
«Я средняя [сестра], у меня будет мальчик и я назову его Хендрикс Пол», — поделилась Нина.
«Я младшая [из всех нас]. У меня будет мальчик и я назову его Зейден Сет», — сказала Виктория.
Сестры являются частью бэби-бума, который начался в США в период пандемии COVID-19.
В мае сообщалось о том, что гражданка Мали Халиме Сиссе родила девять детей одновременно — пять девочек и четыре мальчика.