Трех тонущих мужчин спасли из Терлецкого пруда в Москве

Спасатели помогли трем тонущим мужчинам выбраться из Терлецкого пруда в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Первый звавший на помощь человек был замечен с спасателями в 15 метрах от берега, у него свело мышцы. Мужчине помогли выбраться из воды и оказали первую помощь.

Второй мужчина пытался переплыть пруд, но начал тонуть из-за нехватки сил. Спасатели оперативно подняли его на борт катера. Через 20 минут после этого инцидента помощь понадобилась еще одному человеку, который также не рассчитал сил во время купания.

Как сообщили в департаменте, медицинская помощь никому из мужчин не понадобилась.

«Причина происшествий - купание в запрещенном месте и переоценка собственных сил», – заявили в ведомстве.

Ранее в МЧС России напомнили об опасности купания с надувными матрасами.